Silvio Proto rangera les gants si la Serie A ne reprend pas !

Silvio Proto et la Lazio Rome sont à l'arrêt et la situation n'est pas idéale pour l'ancien d'Anderlecht, qui a du mal à garder le rythme individuellement à 36 ans.

Si la Serie A ne reprend pas dans les semaines à venir, il y a de grandes chances pour qu'on ne voie plus Silvio Proto sur un terrain de football. Le second gardien de la Lazio Rome s'en est expliqué dans une interview accordée à Sudpresse : une interruption de plusieurs mois à ce stade de sa carrière serait catastrophique. "Une chose est sûre, si la Serie A ne reprend pas, ce sera la fin de ma carrière", déclare-t-il.

"À mon âge, je ne peux pas imaginer me remettre à un niveau suffisant après quatre mois d'arrêt. Ce n'est pas un problème de condition physique, mais je n'ai plus effectué d'arrêts depuis six semaines : j'ai perdu énormément de force dans les jambes", explique Proto, 36 ans. L'ancien Mauve a disputé trois rencontres cette saison : deux en Europa League, une en Coupe d'Italie.