Felice Mazzu, l'autre candidat à la succession de Bernd Storck

Deux entraîneurs semblent se détacher pour succéder à Bernd Storck dans la Venise du Nord.

Après six ans à Charleroi et un défi écourté au Racing Genk, Felice Mazzu va-t-il rebondir au Cercle de Bruges? Selon Het Laatste Nieuws, Vincent Goemaere aurait coché deux noms en haut de la liste des potentiels successeurs de Bernd Storck. Deux entraîneurs qui étaient actifs en D1A en début de saison: Marc Brys, remercié par Saint-Trond fin novembre, et Felice Mazzu, que Genk avait licencié quelques semaines plus tôt.

Le Carolo sera-t-il séduit par l'intérêt des Groen en Zwart? Il n'a en tout cas pas caché ses envies de reprendre du service parmi l'élite après une fin d'aventure douloureuse dans le Limbourg. "J'ai envie d'entraîner dans un club qui me fasse confiance et qui me permettrait de me sentir aussi à l'aise que je l'étais à Charleroi", expliquait-il il y a quelques jours à Sport/Foot Magazine.

Le Cercle sera-t-il ce club? La réponse tombera sans doute assez vite, car le Cercle veut préparer sereinement la prochaine saison...