László Bölöni explique comment il a façonné un certain Cristiano Ronaldo

Le technicien roumain a connu de bons moments en Ligue 1 et actuellement en Jupiler Pro League. Mais il est aussi connu pour avoir lancé un certain Cristiano Ronaldo.

László Bölöni a connu l'une des plus belles périodes de sa carrière d'entraîneur au Sporting CP entre 2001 et 2003. Il est celui qui a lancé la carrière d'un certain Cristiano Ronaldo. L'actuel coach de l'Antwerp a expliqué qu'il avait vite été impressionné auprès de Marca.

"Il a joué en tant que numéro 9 avec les jeunes, mais j'ai décidé de le mettre ailier droit qu'il était jeune, léger, pesait 60 kilos, et qui lui serait très difficile de jouer dos au but et de se mesurer à 100 kilos. Dans le groupe, avec sa vitesse et son dribble fantastique il allait être beaucoup plus efficace", a expliqué le Roumain.

À ses débuts, CR7 manquait d'efficacité et Bölöni n'a pas manqué de l'accompagner en lui montrant ce qu'il devait corriger. "Je suis content de la décision que j'ai prise, mais au début c'était difficile. Pour lui, le plus important alors était de dribbler. Il ne pouvait pas jouer sans dribbler. Ma tâche était de lui dire qu'un dribble pour éliminer un défenseur c'est important, deux aussi ... mais cinq c'est trop ! J'ai essayé de lui expliquer dans quelle mesure ces dribbles étaient utiles et lui, petit à petit, avec son intelligence, a trouvé le bon chemin", a conclu László Bölöni.