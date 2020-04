Nordin Jbari estime qu'il faut déjà penser à la saison prochaine : "Pour avoir une bonne D1, il faut une bonne D2"

Alors que les saisons en Eredivisie et en Ligue 1 sont définitivement arrêtées, quels sont les autres championnats européens qui vont suivre ?

La Jupiler Pro League va-t-elle aussi à son tour être définitivement stoppée cette saison ? Est-ce vraiment la meilleure solution ? "Difficile de répondre à cela", nous confie Nordin Jbari. "Je suis partagé et divisé en deux. Une réponse citoyenne qui dit stop à cette saison et l'autre sportive qui veut que le football reprenne ses droits. Néanmoins, une reprise du foot sans supporters dans les stades, je ne suis pas pour cela. Le mieux alors, c'est d'arrêter cette saison et de suivre les Pays-Bas et la France", nous explique l'ancien attaquant.

Avant de pouvoir disputer des matchs à nouveau, les joueurs devront pouvoir s'entraîner. "Impossible de reprendre la compétition avant minimum trois voire quatre semaines d'entraînement. Il ne faut prendre aucun risque pour les blessures etc... Il faut faire une croix sur cette saison et penser déjà à la saison prochaine. Réfléchir aux différents formats de la Jupiler Pro League, à savoir seize ou dix-huit clubs et le nombre de descendants", ajoute-t-il avant de poursuivre.

"Puis il faudra un gros travail concernant notre deuxième division. Restructurer cette D1B est impératif. Pour avoir une bonne D1, il faut une bonne D2. Avoir plus de clubs au sein de l'antichambre de l'élite et qu'ils soient sains financièrement également. Pourquoi ne pas faire comme en Espagne et d'autres championnats en y introduisant des équipes de jeunes de clubs de première division. Cela pourrait être une bonne chose. Les formations du G5 par exemple pourraient voir leurs jeunes joueurs s'aguerrir, évoluer et "apprendre le métier". Ceci pourrait être bonne piste pour relancer notre D2", a conclu Nordin Jbari.