Droits TV: la réponse de Hendrik Van Crombrugge à Telenet!

La question des droits-TV pourrait faire débat en Pro League.

Comme la Ligue 1 ou la EreDivisie, la Pro League pourrait prendre la décision de mettre un terme à la saison sans disputer la dernière rencontre de la phase classique et les playoffs. Une issue éventuelle qui pourrait pousser les détenteurs des droits-TV à réclamer un remboursement des montants versés pour l'ensemble de la saison.

Telenet, qui détenait les droits cette saison avec Proximus et Voo, aurait d'ailleurs menacé de porter l'affaire devant les tribunaux. Une possibilité qui n'amuse visiblement pas Hendrik Van Crombrugge. "Et quid de tous les clients de Telenet qui ont un abonnement pour Play Sports et n'ont pas ce pour quoi ils ont payé?. Ils seront tous remboursés? Ou vont-ils devoir eux aussi intenter un procès?", ironise le gardien du Sporting sur Instagram.