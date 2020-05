Les transferts de la saison en Pro League : les tops et les flops du Cercle de Bruges

Le championnat est à l'arrêt depuis le 7 mars dernier et en attendant les décisions de la Pro League, on jette un nouveau coup d'oeil dans le rétro, avec les transferts qui ont marqué la saison belge. Dans l'ordre décroissant, place au miraculé : le Cercle de Bruges, 14e.

Le miracle de la saison : avant même la dernière journée et la crise du coronavirus, le Cercle de Bruges a pu célébrer son maintien en D1A grâce notamment à un mercato hivernal très réussi et à une série impressionnante après la Nouvelle Année.

Tops

Premier constat : le meilleur transfert de la saison du Cercle de Bruges n'est pas un joueur, mais bien l'entraîneur. Bernd Storck a remplacé Fabien Mercadal en octobre dernier et c'est sous son influx que les Brugeois ont repris du poil de la bête, l'ancien coach de Mouscron réussissant à faire du Cercle une équipe plaisante et qui ajoutera au fur et à mesure les résultats à la manière.

Quant aux transferts, peu datent de l'été 2019 : notons cependant Stef Peeters, arrivé dans les bagages de Mercadal et qui n'a rien perdu de ses qualités, et le transfuge monégasque Giulian Biancone qui s'est imposé comme l'un des meilleurs backs de la saison, devenant l'une des rares réussites en provenance du Rocher.

C'est en hiver que le Cercle a sauvé sa saison en visant très juste, réalisant probablement le meilleur mercato de Belgique : Dimitris Chatziisaias est venu solidifier la défense brugeoise, Dino Hotic a brillé dès son arrivée de Maribor et même le portier Lennart Moser a pris avec réussite la place de Guillaume Hubert entre les perches.

Flops

La liste de flops datant de l'été 2019 est longue et explique presque à elle seule les difficultés du Cercle de Bruges cette saison. Tous ne viennent pas de l'AS Monaco : on pense à Idriss Saadi, auteur de 3 buts mais qui n'a pas amené ce qu'on attendait d'un joueur avec ses qualités (et qui avait déjà brillé en D1A sous le maillot du KV Courtrai), mais aussi à William Balikwisha, prêté une moitié de saison et mis de côté, ou encore Stéphane Omeonga qui disputera trois petits matchs avant, lui aussi, un retour en Écosse.

Mais les prêts en provenance de Monaco sont les échecs les plus frappants. C'est simple, à part Biancone, aucun joueur prêté par la "maison-mère" n'a réussi en Venise du Nord : le "prodige" Jordi Mboula, Loïc Badiashile, Julien Serrano ou même dans une moindre Jonathan Panzo, également vu comme un grand talent et formé à Chelsea - aucun de ces joueurs n'est resté toute la saison et n'a vraiment évolué ...