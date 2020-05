Anderlecht ne veut pas licencier un membre populaire du staff

Jelle ten Rouwelaar sera le nouvel entraîneur des gardiens de but à Anderlecht. Mais qu'en est-il de l'actuel ? Max de Jong est au sein du club depuis 2012 et a toujours un contrat d'un an.

De Jong n'a pas l'intention de quitter Anderlecht et le club bruxellois ne veut pas le licencier, car il est très populaire au sein du club. De Jong restera donc pour guider le flux de jeunes talents. À Neerpede, on dit depuis des années que "Max survit à tout". Le gardien de but est arrivé avec John van den Brom et est toujours là depuis 2012.