Ce qu'a vraiment dit Marco Materazzi à Zinedine Zidane lors de la finale du Mondial 2006

L'Italie avait remporté la Coupe du Monde en 2006 aux dépens de la France aux tirs au but. Mais c'est le match qui a marqué la fin de carrière de Zinedine Zidane.

La finale de Coupe du Monde entre la France et l'Italie en 2006 à l'Olympiastadion de Berlin restera un traumatisme pour beaucoup de supporters français. Lors de cette finale, Zinedine Zidane a donné un coup de tête dans le torse de Marco Materazzi qui s'effrondrera sur la pelouse. Tout le monde s'est demandé pendant des années ce qu'avait pu dire l'Italien pour faire sortir le Ballon d'Or 1998 de ses gonds.

L'ancien joueur de l'Inter s'est confié sur le live instagram de Nicolò De Devitiis, journaliste de la Iene, repris par le Corriere dello Sport. "Le coup de tête de Zidane? Je ne m'y attendais pas à l'époque. J'ai eu la chance de ne pas m'attendre à cet épisode. Si je m'y étais préparé, nous aurions fini tous les deux dans les vestiaires... Nous avons eu des contacts dans la surface de réparation. Il a manqué le but dans la première période de la prolongation et Rino (Gattuso, ndlr) m'a demandé de le marquer. Après le premier contact, je lui ai demandé pardon, il a mal réagi. Au troisième contact, j'ai froncé les sourcils. Il m'a dit "je te donnerai mon maillot plus tard", j'ai répondu que je préférais sa sœur", a précisé le champion du monde 2006.