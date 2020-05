Les transferts de la saison en Pro League : les tops et flops de Saint-Trond

Le championnat est à l'arrêt depuis le 7 mars dernier et en attendant les décisions de la Pro League, on jette un nouveau coup d'oeil dans le rétro, avec les transferts qui ont marqué la saison belge. Place à Saint-Trond, 12e de D1A.

L'été passé a vu le STVV être très actif sur le marché des transferts, et pour cause : les Canaris ont perdu beaucoup de leurs cadres, notamment Endo, Tomiyasu, De Sart et Kamada. Difficile de compenser de telles pertes, et il y aura plusieurs flops côté trudonnaire. Mais aussi de belles réussites ...

Tops

Le jeune Thibault De Smet, arrivé de La Gantoise, aura montré de belles choses malgré une blessure récurrente qui le tiendra éloigné des terrains trop souvent. Du côté de la filière japonaise du STVV, pas prête de se tarir, Yuma Suzuki aura été la principale (seule ?) vraie réussite de la saison : l'attaquant de 24 ans aura inscrit 7 buts pour sa première saison en Europe. Pas au niveau de Daichi Kamada, mais satisfaisant.

La vraie révélation des Canaris aura cependant été Santiago Colombatto : l'Argentin de 23 ans arrivé de Cagliari est devenu une certitude en sentinelle devant la défense, tout en étant très important sur phases arrêtées. Un joueur solide, également, avec 10 cartons jaunes en 19 rencontres. Un peu trop !

Flops

Suzuki est une réussite mais on ne peut pas en dire autant de son compatriote Tatsuya Ito : acheté 1,5 million d'euros à Hambourg, le Japonais n'a pu faire mieux que 7 montées au jeu. Et ce n'est pas le flop le plus cher de la saison : Jhonny Lucas a coûté 2,5 millions d'euros au STVV ... pour deux apparitions seulement, et en Espoirs ! Le Brésilien de 19 ans devra se rattraper la saison prochaine, s'il reste.

Mais LE flop reste probablement Cong Phuong Nguyen, d'autant plus pour nous qui le présentions parmi les joueurs les plus attendus du championnat : annoncé comme le "Messi vietnamien" et considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du Vietnam, Nguyen, star des réseaux sociaux, n'aura pas été plus qu'un coup de pub trudonnaire. Une montée au jeu lors de la grosse défaite face au Cercle (6-0), et c'est tout. Il est retourné au pays, dans l'anonymat, cet hiver.