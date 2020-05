Ivan De Witte ne veut pas d'une D1A à 20 : "De la folie"

Un championnat à 20 ? C'est l'un des scénarios envisagés par la Pro League, en fonction des décisions qui seront prises pour cette saison et des licences obtenues. Et ça ne plairait pas à Ivan De Witte, président de La Gantoise.

Invité de la Tribune de la VRT, Ivan De Witte a plaidé pour que le format du championnat belge ne soit pas modifié malgré les perturbations liées au coronavirus. L'hypothèse, soutenue notamment par Bruges et le "Kleine 11" (les 11 petits clubs de D1A), d'un championnat à ... 20 serait selon lui "une folie". "Je suis pour la formule actuelle : 16 clubs et des PO1. Je voudrais même 14 clubs et des Playoffs mais ce n'est pas réaliste. Mais revenir à 20 clubs ? C'est de la folie", affirme le président de La Gantoise.

Au vu des nombreux soucis de licence, De Witte estime en effet que ce ne serait pas sûr de mettre 20 équipes en D1. "Nous vivons un record en termes de cas incertains cette saison (le Standard, Ostende et Mouscron n'ont pas obtenu leur licence, nda). Et plus vous impliquez de clubs, plus cela arrivera", estime-t-il.