Les transferts de la saison en Pro League : les tops et flops de Courtrai

Le championnat est à l'arrêt depuis le 7 mars dernier et en attendant les décisions de la Pro League, on jette un nouveau coup d'oeil dans le rétro, avec les transferts qui ont marqué la saison belge. Place à Courtrai.

33 points en 29 journées, pour finir plus que probablement onzième du championnat ; le bilan du KVK est plutôt mitigé, malgré une demi-finale de Coupe de Belgique. La saison régulière passée, les Kerels avaient pris dix points de plus, avec certes un match supplémentaire. Il se fait qu'Yves Vanderhaeghe a dû, cette saison, faire sans Felipe Avenatti et Teddy Chevalier. Le duo offensif avait inscrit 23 buts la saison passée.

TOP

En attaque, la direction courtraisienne a dû attendre le mercato hivernal pour trouver ce dont elle souhaitait. Terem Moffi. En sept rencontres disputées, le jeune nigérian (20 ans) a trouvé le chemin des filets à quatre reprises. Mais il a aussi démontré une puissance physique, de la vitesse et une bonne qualité technique. Le tout pour seulement 150.000 euros. Selon Transfermarkt, Moffi a décuplé de valeur quatre mois plus tard.

En défense, les Courtraisiens ont pu apprécié un autre nouveau venu : le défenseur central Tuta. De nouveau, c'est sur le tard qu'il a pu démontrer toutes ses qualités. Son premier match : le 24 novembre contre Anderlecht. Depuis cette date, le jeune défenseur de 20 ans a enchaîné 14 titularisations. Mais, il n'appartient pas aux Kerels et devrait retourner à Francfort dès cet été.

FLOP

L'arrivée de Moffi a, en revanche, renvoyé Fraser Hornby sur le banc. Le jeune attaquant écossais (20 ans, lui aussi) n'aura finalement inscrit que 3 buts en 12 matchs. Hornby était prêté par Everton et il retournera probablement chez les Toffees en juin.

Eric Ocansey appartient, lui, bien à Courtrai. Mais, avec 2 buts en 22 rencontres, la direction courtraisienne attendait certainement mieux de son ailier doit. Pour être complet, il nous faut également parler de Faïz Selemani. Mais, dans son cas, ce sont plutôt des problèmes administratifs qui sont la cause d'un manque de temps de jeu. Selemani a néanmoins montré de belles choses lorsqu'il a pu prendre part au jeu, en inscrivant même un but et en donnant une passe décisive.