Les transferts de la saison en Pro League : les tops et flops de Zulte Waregem

Le championnat est à l'arrêt depuis le 7 mars dernier et en attendant les décisions de la Pro League, on jette un nouveau coup d'oeil dans le rétro, avec les transferts qui ont marqué la saison belge. En 9ème position, place à Zulte Waregem

Finalement neuvième du classement, à huit point de Malines, le Essevee n'aura pas espéré longtemps accéder aux Play-Offs 1. Pourtant, le mercato estival de Zulte Waregem fut remarqué. Surtout sur le plan offensif. Le 30 janvier, Jelle Vossen s'est également ajouté à la longue liste des nouvelles arrivées offensives. En 6 rencontres, l'attaquant belge a inscrit 2 buts. Trop peu pour tirer un bilan.

TOP

En revanche, on peut affirmer que le transfert de Gianni Bruno fut une réussite. Arrivé du Cercle de Bruges en été, le natif de Rocourt a inscrit 12 buts cette saison. Cyle Larin est également arrivé en juillet dernier. Le Canadien de 25 ans a trouvé le chemin des filets à 9 reprises. Qui plus est, il a distribué 11 caviars à ses équipiers. Seul bémol pour Zulte ; Larin ne leur appartient pas car il est prêté par Besiktas. En provenance de Stoke City, Saido Berahino a lui aussi fait rembler les filets : 8 buts et 3 assists.

En défense également, le club flandrien a fait venir quelques joueurs prometteurs. Gideon Mensah est arrivé, en prêt lui aussi, de Salzburg. Le jeune ghanéen a disputé 23 rencontres, de la percussion, une précision dans ses centres, avec à la clé trois passes décisives. Zulte a également fait venir Olivier Deschacht de Lokeren. A 39 ans, le défenseur belge a encore joué 27 rencontres. Néanmoins, globalement, la défense du Essevee n'a pas toujours été performante : 49 buts encaissés en championnat...

FLOP

Les transferts estivaux de Zulte Waregem ne sont pas tous des réussites. L'ailier droit Luka Zarandia a certes délivré cinq passes décisives. Mais l'Anglais n'a pas inscrit le moindre but. Les Flandriers l'avaient pourtant acheté 1 million d'euros, avant de finalement l'envoyer en prêt au Tobol Kostanay.

Parmi les nouvelles arrivées au bilan mitigé, on peut également ajouter Dimitri Oberlin. Lui aussi prêté - par le FC Bale - le jeune attaquant suisse n'a inscrit que trois buts en 22 matchs. A l'heure où on juge les joueurs, et particulièrement les attaquants, sur leur bilan statistique, ça reste clairement trop peu.