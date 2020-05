Dean Henderson veut croquer De Gea et reprendre son dû

Manchester United risque de se retrouver avec un problème de luxe la saison prochaine: deux gardiens de but sortant d'une excellente saison, dont un aux dents très très longues.

Qui connaissait Dean Henderson il y a un peu moins d'un an? Pratiquement personne et pourtant le portier est l'un des hommes de la saison du côté de Sheffield United.

Prêté par Manchester United, Henderson s'attendait pourtant à une saison compliquée avec Sheffield, qui a été la révélation de la saison et les performances du gardien de 23 ans y sont pour beaucoup.

Mais à la fin de la saison, qu'elle soit jouée ou non, Henderson devra retourner à Manchester United où un certain De Gea est ancré sous la latte depuis maintenant quelques années. Selon Eric Steele, ancien entraîneur des gardiens des Mancuniens, Henderson voudra récupérer une place dont il rêve depuis des années.

Dans le Guardian, Steele affirme que "Henderson va revenir à Old Trafford avec l'envie de devenir numéro 1 et de joueur. Mais De Gea sait très bien qu'un jeune pourrait venir le mettre en difficulté. Je connais Henderson depuis qu'il a 14 ans et il rêve d'être le gardien des Red Devils".