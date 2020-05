Officiel: la Gantoise annonce l'arrivée de Davy Roef

Davy Roef tire un trait définitif sur son aventure anderlechtoise.

Cette fois, c'est fait: la Gantoise a confirmé, en début de soirée, avoir enregistré la signature de sa première recrue estivale: Davy Roef arrive en provenance du Sporrting d'Anderlecht, où il n'a pas joué cette saison, après deux ans de prêt à Waasland-Beveren et où son contrat s'achevait.

Le portier de 26 ans arrive donc gratuitement et a signé un contrat de trois ans avec les Buffalos et Tim Matthys, qui occupe la fonction de Sports Manager à Gand, se dit ravi de son arrivée: "Tout le monde sait que Davy est un grand professionnel et qu'il a beaucoup de qualités."