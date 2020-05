Quid des tours préliminaires pour les prochaines Ligue des Champions et Europa League?

L'UEFA aurait à l'esprit la possibilité de les annuler ou de raccourcir le format.

Si l'UEFA doit d'abord régler la question des compétitions européennes de cette saison, qui pourrraient être disputées au cours du mois d'août, elle doit aussi envisager le calendrier des compétitions européennes de la prochaine saison.

Les phases finales de la prochaine Ligue des Champions et de l'Europa League devraient débuter en octobre mais quel sera le sort réservé aux phases de qualifications? Selon The Times, l'UEFA prévoit de les annuler, une décision radicale qui ne ferait pas les affaires de Gand, du Standard et de l'Antwerp ou de Charleroi. Mais l'Equipe tempère et croit savoir que l'UEFA préférerait opter pour jouer ses phases finales sur une seule manche et sur terrain neutre.