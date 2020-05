L'agent de Hendrik Van Crombrugge s'exprime: "Le but n'est pas de quitter Anderlecht, au contraire"

Le football est peut-être à l'arrêt, mais les négociations ne le sont pas partout. Exemple dans la capitale, où le Sporting d'Anderlecht et Hendrik Van Crombrugge envisagent l'avenir.

Suivi de près par plusieurs belles écuries européennes ("et pas pour devenir numéro 2", insiste l'agent du joueur), Hendrik Van Crombrugge donne pourtant bien la priorité au Sporting d'Anderlecht. Mais il espère aussi obtenir un nouveau contrat et une revalorisation salariale: "Vu ses prestations, il est logique que son salaire soit revu à la hausse. Anderlecht le sait et a déjà fait une proposition, mais nous l'avons jugée insuffisante", explique Gunter Thiebaut à la RTBF.

"Mais l'objectif n'est pas de partir, au contraire", ajoute directement l'agent du gardien limbourgeois. Et hors de question, d'ailleurs, pour le clan du joueur de mettre la pression sur le club. "D’abord parce que nous savons qu’avec la crise actuelle elle a d’autres priorités, mais surtout parce que de la part d’Hendrik, et moi aussi d’ailleurs, il y a beaucoup de respect vis-à-vis de ce club, notamment Vincent Kompany et M. Verschueren qui lui ont donné cette chance de franchir une étape dans sa carrière."

Une chance que Hendrik Van Crombrugge a saisi à deux mains et il a donc bien l"intention de prolonger l'aventure à l'issue de son excellente première saison.