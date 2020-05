Genk ne pourrait pas lever l'option de Thomas Didillon

Qui sera le numéro 1 entre les perches du côté de Genk la saison prochaine ? Thomas Didillon a mis tout le monde d'accord mais Vukovic est désormais remis de sa blessure...

Thomas Didillon va-t-il resté à Genk la saison prochaine ? Le club limbourgeois l'a d'abord engagé jusqu'à la fin de cette saison et a payé 500 000 euros à Anderlecht pour ce prêt payant. Le bail de Didillon comprend également une option d'achat qui doit être levée avant la fin du mois de mai. Le montant pour l'achat final du Français de 24 ans est de 1,6 million d'euros.

À Genk, ils sont très satisfaits de Didillon. Le Français s'est tout de suite imposé et a apporté la stabilité qu'il manquait auparavant. Mais Genk a encore quatre gardiens de but sous contrat. De plus, l'international australien Danny Vukovic est à nouveau en pleine forme et a rendu de grands services à Genk par le passé. Il y a aussi le grand talent Maarten Vandenvoordt, 18 ans, qui s'est remis de sa blessure au coude.

Restera-t-il dans le Limbourg ? La réponse fin du mois de mai.