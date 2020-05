La proposition de faire monter Westerlo est venue ... du CEO de l'Union Saint-Gilloise

Le récit de l'accord trouvé ce vendredi par les clubs de Pro League est particulièrement tortueux. L'accord laisse OHL et le Beerschot sur le carreau ou presque, forcés de jouer la finale retour à tout prix.

Drôle d'histoire que celle qui a mené à la décision de ce vendredi : jeudi encore, il y avait un accord au sein du groupe de travail pour une D1A à 18 clubs, OHL et le Beerschot montant tous deux, et les équipes Espoirs étant potentiellement intégrées à la D1B. Les leaders du groupe de travail avaient appelé tout le monde pour discuter d'un accord tout proche.

L'objectif était d'obtenir le quota de 80% de votes. Seul Michel Louwagie renâclait, mais ne s'obstinait pas, conscient que La Gantoise était quoi qu'il en soit gagnante en tant que 2e au classement "gelé".

Une proposition venue de D1B

Le Conseil d'Administration devait donc soumettre cette proposition à l'Assemblée Générale. L'ordre du jour était planifié ... jusqu'à ce que Michel Louwagie convainque Mehdi Bayat et Bruno Venanzi de se placer de son côté pour que tous trois s'opposent à la proposition. Bayat, de son côté, promettait 1,5 million d'euros de l'Union Belge en tant que fond de solidarité.

La proposition actuelle a ensuite été mise sur la table par le Conseil d'Administration et le management de la Pro League. Bruges, souhaitant éviter une saison blanche (envisagée en cas d'absence d'accord), a accepté. Restait à régler le problème de la promotion, étant entendu que Waasland-Beveren descendait et devait être remplacé par un club et un seul.

Première option discutée : le Beerschot monterait, ayant remporté le premier match de barrage. Une option qui n'a pas obtenu la majorité. Il n'y avait alors pas le choix : il faudra jouer la finale retour, en Allemagne s'il le faut, estime Mehdi Bayat. Et si c'est impossible ? Une proposition émanera alors ... de Philippe Bormans, CEO de l'Union Saint-Gilloise et porte-parole de la D1B : faire monter Westerlo, qui compte le plus de points au classement général.

Une proposition d'autant plus étonnante que Bormans lui-même avait fait savoir récemment qu'à ses yeux, la promotion se jouerait entre OHL et le Beerschot. Les clubs de D1A sautèrent sur cette proposition, émanant de celui qui doit en principe défendre les intérêts de la D1B. C'est donc cet accord un peu bancal qui sera mis à l'ordre du jour final de l'Assemblée Générale par le Conseil d'Administration, avec une remarque claire : ceux qui ne sont pas d'accord avec cette décision ... ne recevront pas d'aide financière de la Belgian FA. Est-ce légal ? Waasland-Beveren, qui a prévu de se porter en justice, ne le pense évidemment pas ...