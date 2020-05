Bundesliga : les célébrations à distance "nécessaires", rappelle le directeur général

Certains joueurs n'ont pas respecté les normes de distanciation sociale lors de leur célébration de buts en Bundesliga, ce qui n'a pas manqué de faire jaser. S'ils ne seront pas sanctionnés, le directeur général de la Bundesliga a rappelé l'importance des règles sanitaires ...

Dedryck Boyata et ses équipiers du Hertha Berlin, notamment, ont été pointés du doigt pour avoir célébré leurs buts face à Hoffenheim sans se soucier des règles de distanciation sociale. Bruno Labbadia a réagi après la rencontre : "Nous avons été testé six fois, chaque fois négatif. Je pense que les gens peuvent comprendre", espérait-il. Après la rencontre, la DFL communiquait via un porte-parole sur ces célébrations, affirmant qu'aucune sanction n'était prévue.

Robert Klein, directeur général de la Bundesliga, a cependant tenu à intervenir : "La ligne directrice est de célébrer les buts dans le respect des règles de distanciation sociale", rappelle-t-il. "Les clubs travaillent activement avec les joueurs. Ils leur parlent tous les jours pour leur rappeler ce qui doit être fait pour s'assurer que nous ayons le droit de disputer une deuxième journée, une troisième, jusqu'à finir la saison". Reste que ces règles semblent un peu étranges quand les joueurs, en plus d'être testés plusieurs fois par semaine, ont tous été placés en quarantaine ensemble et sont quoi qu'il en soit en contact régulier durant les matchs ...