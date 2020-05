L'avocat de Waasland-Beveren dénonce la décision de la Pro League qui n'est pas "juridiquement valable"

Alors que l'assemblée de la Pro League a prononcé la suspension définitive de la saison et la relégation de Waasland-Beveren, le club flamand considère que la réunion s'est déroulée de manière illicite.

Alors qu'il restait encore une journée de la saison régulière de Pro League à disputer, la décision a finalement été prise d'interrompre le championnat et de déclarer le Club Bruges champion. Néanmoins, si cette interruption fait l'affaire des Blauw en Zwart, elle pénalise Waasland-Beveren qui est donc relégué en raison de sa position de lanterne rouge de D1A à l'issue de la 29ème journée.

Néanmoins, il semble que le club flamand soit bel et bien déterminé à tout tenter pour contester cette décision et éviter cette relégation. En effet, d'après les propos de Tom Rombouts, l'avocat du club, recueillis par Sporza, les Lions entendent pointer du doigt les conditions dans lesquelles se sont déroulées l'assemblée de la Pro League qui a conduit à cette décision.

"À notre avis, la Pro League n'a pas respecté ses propres statuts. Elle devait inviter les clubs à participer 8 jours avant la réunion. C'était quatre jours à l'avance et l'ordre du jour a été modifié jusqu'à deux fois le jour même. C'était l'une des réunions les plus importantes de l'histoire de la Pro League [...] Cette réunion ne s'est donc pas réunie légalement et cette décision n'est donc pas juridiquement valable".