🎥 Alexandre Grosjean, directeur général du Standard, va s'exprimer à son tour

Après le président Bruno Venanzi, Alexandre Grosjean va également s'adresser à ses supporters via la chaîne officielle Standard TV.

Après Mehdi Bayat pour Charleroi et, déjà, Bruno Venanzi via Standard TV, la mode des dirigeants de clubs s'adressant immédiatement à leurs supporters se confirme : Alexandre Grosjean, directeur général des Rouches, va donner une interview ce lundi soir (18h), en exclusivité sur Standard TV. Aspects sportifs et extra-sportifs seront au programme !