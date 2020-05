La Gantoise voudrait organiser des matchs de préparation en juillet et accueillir 5.000 supporters dès le mois d'août

La direction gantoise prépare activement la saison prochaine. Les Buffalos viennent de renouveler le contrat de Vadis Odjidja et d'intégrer De Decker dans le staff technique.

Michel Louwagie prépare, en parallèle, les modalités pour le début du prochain championnat qui devrait se faire au mois d'août. Les Buffalos ont réfléchi à une disposition particulière afin que 5.000 personnes puissent assister à la rencontre tout en respectant les règles de distanciation sociale :

"Nous espérons pouvoir jouer avec un nombre limité de supporters en août. Notre stade est idéal pour cela, car il y a de l'espace entre le terrain et les tribunes. Nous avons fait l'exercice et pouvons accueillir 5 000 supporters si nous suivons les règles. Nous espérons également que le Conseil de sécurité autorisera des matches de préparation dès juillet" ajoute le directeur sportif gantois en conférence de presse. Reste à savoir quels critères seront retenus pour choisir les heureux élus et ainsi exclure de nombreux abonnés.