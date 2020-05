Mpoku, Edmilson et plusieurs joueurs du Standard impliqués dans un match clandestin : les joueurs ne nient pas et s'expliquent

Plusieurs joueurs et anciens joueurs du Standard ont créé la polémique ce mercredi en participant à un match clandestin à Visé, entourés de centaines de personnes.

Scène hallucinante ce mercredi soir à Visé, sur un terrain synthétique de la Plaine des Sports : Paul-José Mpoku et Edmilson (ex-Standard), accompagnés notamment de Samuel Bastien, Mehdi Carcela et plusieurs joueurs du FC Liège et du RFC Visé, ont disputé un match amical entre amis ... entourés de centaines de personnes ne respectant naturellement pas les règles de distanciation sociale. Julien Woolf, échevin de la Jeunesse et des Sports la ville de Visé, s'est rendu sur place.

"Je me suis rendu directement sur place, j'ai reconnu plusieurs vedettes et leur ai demandé d'arrêter car ils devaient montrer l'exemple", explique-t-il à La Meuse. "Nous sommes face à une crise sanitaire sans précédent". La police arrivera rapidement pour mettre un terme au match improvisé. "Je les félicite pour leur intervention parfaite. Mais c'est la première fois que nous nous retrouvons face à un tel rassemblement !".

Les joueurs assument ... mais accusent l'échevin

Paul-José Mpoku et Junior Edmilson, présents sur place, ont réagi dans les colonnes de nos confrères de La Meuse. "Oui, on a joué, des amateurs nous ont contactés et on pensait jouer à 11 contre 11. Puis on a vu une foule s'attrouper", regrette l'ex-capitaine du Standard.

Edmilson reconnaît également, mais pointe Julien Woolf : "Il veut le buzz. Il fait semblant d'être choqué alors qu'il me parlait comme à un fan ! Il ne nous a jamais ordonnés de partir. Un échevin doit être correct, ce n'est pas en mentant qu'on réussira dans la vie".

On attend désormais une réaction du Standard, du FC Liège et du RFC Visé au sujet de cette participation active à un attroupement clandestin ...