Leko prend la place de Bölöni : "Un choix positif pour ce qui est à venir"

Ce jeudi, Ivan Leko et son staff ont été présentés du côté de l'Antwerp. Durant la présentation, Laszlo Bölöni et Wim De Decker ont été remerciés pour ce qu'ils ont accompli au sein du club.

Laszlo Bölöni a pris la tête de l'Antwerp alors que celui-ci venait d'être promu en D1A et a permis au matricule 1 de se hisser dans le top 4 après trois années de bons et loyaux services. En fin de contrat, le technicien roumain n'a pas été prolongé.

"Nous sommes l'un des rares clubs qui n'a pas eu à licencier ces dernières années. Le contrat a pris fin avec Bölöni. Il faut accepter cela des deux côtés et c'est ce qui s'est passé. Tout s'est déroulé dans le plus grand respect. Avec beaucoup de gratitude envers les deux parties", a confié le secrétaire général et sportif du matricule 1 Sven Jaecques.

Style moderne avec Ivan Leko

Avec Leko, le club a opté pour un entraîneur plus moderne, qui permettra au club de jouer un football plus dominant. "Ivan combine sa passion et son enthousiasme avec une vision très moderne du football et de la communication ouverte. Ce qui a été réalisé avant n'est pas négatif, du tout, mais un choix positif a été fait pour ce qui est à venir."Leko prend la place de Bölöni : "Pas de choix négatif pour ce qui a été, mais un choix positif pour ce qui est à venir (