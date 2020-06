Le nouveau coach d'Ostende enthousiaste: "Exactement ce que je fais depuis huit ans"

Depuis dimanche, c'est officiel, Alexander Blessin est le successeur d'Adnan Custovic sur le banc du KV Ostende et l'Allemand semble prêt à relever ce nouveau défi.

Le coach allemand, qui n’a encore jamais entraîné de noyau pro, est évidemment ravi de débarquer à la Côte. Mais il pense aussi trouver à Ostende, un projet qui lui convient. "Gauthier (Pagaye, le directeur exécutif du club) m’a présenté un projet qui me convient parfaitement", insiste-t-il.

"Proposer un football offensif, avec des jeunes joueurs. C’est exactement ce que j’ai fait au cours des huit années", ajoute l’Allemand qui arrive en provenance de Leipzig, où il coachait les U19 ces deux dernières saisons.

Et Alexander Blessin est impatient d’entamer ce nouveau défi. "J’ai déjà eu l’occasion de jeter un œil sur le stade et la ville et je suis charmé. Un stade compact et confortable, à la mer, dans la solide compétition belge. Je n’attends plus qu’une chose: l’ouverture de la compétition."