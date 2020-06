Adrien Trebel vu par Sofiane Hanni : "C'est le meilleur milieu de Pro League, il doit jouer"

Du dernier titre d'Anderlecht en 2017, bien peu de joueurs du noyau sont encore présents. Adrien Trebel est l'un d'eux, même s'il semble sur une voie de garage ... ce que Sofiane Hanni peine à comprendre, comme il nous l'explique.

Sofiane, tu as vu cette photo récente du titre de 2017, sur laquelle on ne trouve aucun joueur du noyau actuel ?

(rire) Oui, mon père m'en a parlé. Il suit toujours Anderlecht et lit la presse (la photo était parue dans La Dernière Heure, nda), et il m'a dit ça. Mais aucun joueur de l'époque, c'est quand même fou. Il reste Andy Najar, qui joue peu et devrait partir ... et cet hiver-là, Adrien (Trebel) était arrivé. Pour le reste, on peut le dire sans fard, tout a été balayé par la nouvelle direction.

On sent quand même que tu le regrettes.

Disons que je trouve que ça manque un peu d'humilité. Pour une période de transition, il aurait mieux valu garder une base, car on ne venait quand même pas de rien ! En 2017, on est champions de Belgique, quarts-de-finaliste d'Europa League ... Le club était au top. Je regrette encore le peu de respect qui a pu être témoigné envers un homme comme Herman Van Holsbeeck, qui a tant donné. Je peux le dire car je voyais son travail au quotidien, il était là tous les jours.

Après, mon rôle n'est pas de critiquer la nouvelle direction - aujourd'hui, je suis un supporter du RSCA, qui espère juste que le club retrouvera la place qui est la sienne. Il n'est jamais trop tard pour corriger certaines erreurs et, comme je le disais pour les gens qui jugent Junior Edmilson pour sa signature au Qatar, on juge sans forcément tout savoir, il y a des éléments que le public n'a pas. C'est juste que d'un point de vue extérieur, il y a eu un manque d'humilité au début.

Le cas d'Adrien Trebel, cela dit, est interpellant.

Oui, là, je suis obligé d'en parler. Parce qu'Adrien, c'est mon pote, mais aussi parce que j'ai joué avec lui et que je connais ses qualités. Ca, c'est une mauvaise gestion et un gros manque de respect envers un joueur de ce niveau. Quand je suis parti, c'était le meilleur joueur du club ; oui, il y a peut-être eu des éléments extrasportifs qui expliquent ça, mais c'est se tirer une balle dans le pied de mettre un tél élément de côté.

À mes yeux, Adrien Trebel est le meilleur milieu relayeur de Pro League, tout simplement. On le met sur le banc, en tribune ... Il ne mérite pas ça.

Un joueur comme Adrien Trebel fait peur à l'adversaire, dans le bon sens du terme

Ce qui est étonnant, c'est son calme : il ne s'est jamais épanché dans la presse sur cette situation.

Adrien a mûri. Il a déjà pu faire des déclarations dans la presse et l'a regretté après, il en a donc tiré des leçons. Mais un joueur comme lui ne doit pas en arriver là ; quand Trebel est sur le terrain, c'est 20-30% de plus-value sur le jeu ! Adri m'a beaucoup apporté dans ma carrière et a beaucoup d'impact sur ses équipiers. Vous sentez la différence quand vous jouez avec ou sans lui ... Ou contre lui, ce qui m'est arrivé aussi ! Un gars comme Vanaken, un excellent joueur que je respecte énormément aussi, doit être très content de voir qu'un Trebel n'est pas là. Parce que c'est le type de joueur qui fait peur à l'adversaire, dans le bon sens du terme.

Il aurait pu apporter aux jeunes joueurs, tu penses ?

Bien sûr ! Ces jeunes talents ont besoin de cadres. Des Kompany, des Chadli - mais aussi des Trebel. Tu mets Trebel à côté de gars comme Verschaeren, Sambi, Kana et tu vas immédiatement voir ces joueurs progresser bien plus vite. Il leur apporterait beaucoup.