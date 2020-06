Sofiane Hanni confiant : "Vincent Kompany est l'homme qu'il faut pour redresser le RSCA"

Après avoir donné de ses nouvelles depuis le Qatar, Sofiane Hanni a analysé la saison du RSC Anderlecht, en tant qu'ex-capitaine ... mais surtout en tant que supporter !

Sofiane, est-ce que tu continues de suivre le RSC Anderlecht ?

Bien sûr ! Je reste un grand supporter de tous mes anciens clubs, je regarde tous les matchs quand j'en ai l'occasion. Quand je n'ai pas le temps, je regarde les résumés ... Donc oui, j'ai suivi la saison du club. Bien sûr, c'est triste de voir Anderlecht dans cette situation. Un grand club pareil ne doit jamais se battre pour les PO1, il doit se battre pour le titre, avec un ou deux clubs maximum ... Aujourd'hui, c'est un club en chantier et j'espère vraiment qu'ils vont relever la tête.

Qu'est-ce que tu penses du projet actuel ?

Ce qui a été construit par l'ancienne direction a été détruit, il faut bien le dire, et la nouvelle direction veut mettre en place quelque chose de totalement nouveau, avec un nouveau cahier des charges. Mais moi, même si j'ai été capitaine du club, champion avant de partir, aujourd'hui, je suis un supporter : tout ce que je veux, c'est que le RSCA revienne au sommet !

Le nouveau projet, c'est notamment de laisser la place aux jeunes et ça, c'est très bien. J'ai été un jeune joueur et à mon époque, je n'ai pas toujours reçu ma chance en début de carrière. Mais le problème, c'est qu'à Anderlecht, il faut des résultats. Et pour que des jeunes brillent, il leur faut les bonnes dispositions ...

Kompany a l'expérience nécessaire

Pour que les jeunes brillent, il faut qu'ils soient entourés de cadres. Ce n'est pas forcément une question d'âge : à mon époque, Youri (Tielemans) et Leander (Dendoncker) étaient déjà expérimentés et matures malgré leur jeune âge. Mais il faut des gens comme Vincent Kompany. Il a plus d'expérience que moi, et que beaucoup : il a son projet et doit savoir comment gérer ça. Je suis bien placé pour le savoir, à Anderlecht, il faut du temps pour travailler ... et il faut des résultats. Weiler avait bien compris ça.

En plus des résultats, Anderlecht veut désormais du jeu ...

Franchement, si on peut revoir cet Anderlecht dont tout le monde rêve, celui qui gagne avec la manière - magnifique. Tant mieux ! Et je crois que Kompany avait l'un des meilleurs mentors possibles en la personne de Pep Guardiola.

Qu'est-ce que tu as pensé de ces jeunes joueurs lancés cette saison ?

Je savais déjà l 'époque qu'Anderlecht avait un vivier de jeunes absolument incroyable ; individuellement, ils ont tous des qualités énormes. Doku, Verschaeren, Sambi ... Mais ce que j'ai aussi eu l'occasion de constater cette saison, c'est que ces jeunes ne savent pas toujours comment réagir après une erreur, après une défaite. Et ça me fait de la peine de voir ça. Ce n'est pas toujours un cadeau de les lancer dans le grand bain.

Bien sûr, ça leur permettra d'acquérir de l'expérience pour la saison prochaine. Le projet va prendre du temps mais Kompany, avec la carrière qu'il a, avec ce nom, recevra ce temps : les fans seront patients. Je suis persuadé qu'il va réussir.

Et toi, un tel projet, pour encadrer des jeunes et leur amener ton expérience, qu'est-ce que tu en penserais ... ?

C'est quelque chose d'envisageable (sourire). Mais après mon contrat au Qatar ... Et seulement si je suis encore au top de ma forme, physique comme mentale. Si je suis dans les bonnes dispositions pour le faire, bien sûr. Mais je devrais être capable d'être un leader : je ne suis pas quelqu'un qui triche. Je ne peux pas m'engager dans un club si je ne suis plus capable d'amener autant qu'attendu sur le terrain.

