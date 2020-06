Un latéral français cité à Mouscron et au Cercle de Bruges

En fin de contrat à l'OGC Nice, un talentueux latéral gauche français intéresserait plusieurs clubs en D1A.

Yanis Hamache (20 ans), produit du centre de formation de l'OGC Nice, était prêté cette saison au Red Star, en National (D3) française. Le latéral gauche français arrive en fin de contrat à la Riviera et ne devrait pas rester au club : d'après Foot Mercato et plusieurs sources françaises, il intéresserait quelques clubs ... dont la D1A belge. L'Excel Mouscron et le Cercle de Bruges seraient en effet intéressés, ce qui est cohérent au vu du rachat imminent de l'Excel par le LOSC et du fait que le Cercle appartient à l'AS Monaco.