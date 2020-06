Pourquoi le cas Hendrik Van Crombrugge ne doit pas inquiéter les supporters d'Anderlecht

L'inquiétude est palpable chez les supporters du RSCA : Hendrik Van Crombrugge et la direction anderlechtoise seraient en désaccord concernant une revalorisation salariale de celui qui aura été le meilleur Mauve lors de la saison écoulée. Mais les esprits ne devraient pas s'échauffer.

Au terme d'une saison comme celle-ci, Hendrik Van Crombrugge (27 ans) est très certainement le joueur du RSC Anderlecht méritant le plus une revalorisation salariale. Arrivé de l'AS Eupen, son contrat à la signature était naturellement raisonnable, inférieur à celui de certains cadres (et probablement à celui de certaines déceptions comme Samir Nasri) ; au vu de ses prestations, il lui a rapidement été promis un geste en vue de la saison 2020-2021. Van Crombrugge est, avec Nacer Chadli, LE Mauve de la saison à n'en pas douter.

Prudence pour maître mot

Mais les choses ont changé à bien des égards. Premièrement, la saison aurait eu des conséquences financières pour Anderlecht, sans même évoquer la crise du Covid-19 : pas de PO1, pas d'Europe, un Lotto Park pas toujours rempli - même si le monde était resté normal jusqu'à la fin de la saison, rien ne dit que la nouvelle direction du RSCA aurait accordé une revalorisation salariale à Van Crombrugge.

Au vu des circonstances, qui ont vu Marc Coucke réinvestir avant de quitter la présidence, de nombreux employés être licenciés pour faire des économies (à commencer par Pär Zetterberg au début de la crise) et les joueurs, dont Vincent Kompany, accepter des réductions salariales, la prudence de la direction est naturelle. Même si elle semble mesquine vis-à-vis de l'un des leaders du vestiaire.

Hendrik Van Crombrugge paie probablement, à rebours, les mauvaises décisions passées de Marc Coucke et ses conseillers : on se rappelle ainsi notamment que le meilleur salaire de l'histoire du club avait été offert à Adrien Trebel, pour un contrat courant jusqu'en 2023 à hauteur de 2 millions annuels ... qui rendra la situation que l'on sait par la suite encore plus inextricable.

Un an de plus avant un transfert ?

La situation de Van Crombrugge n'a cependant rien d'inquiétant, et pour cause : à aucun moment le portier du RSCA n'a semblé réclamer un transfert ou estimer qu'un départ cet été était nécessaire. Bien conscient qu'il est indispensable à Anderlecht, il pourrait se laisser convaincre par une saison supplémentaire : à ce niveau, il pourrait continuer à convaincre Roberto Martinez ... et attirer l'oeil de clubs encore plus prestigieux après deux ans dans un club exposé comme le RSCA.

Qui plus est, en juin 2021, le contrat de Van Crombrugge aura une valeur moindre : le portier se retrouverait alors en position de force pour réclamer soit un meilleur salaire sans que le club puisse encore refuser, soit un départ à un prix moins élevé que les 10 millions demandés actuellement.

Tout cela sans oublier un élément important dans toute négociation : Hendrik Van Crombrugge n'a pas le profil d'un élément turbulent, capable d'aller au clash avec sa direction. Bien éduqué, impliqué dans le projet du RSCA et assisté par un agent peu connu pour ses ruades dans les brancards, le Mauve ne devrait pas donner de sueurs froides aux supporters cet été ...