Michy Batshuayi poussé vers la sortie par Chelsea ?

Peu utilisé par Frank Lampard cette saison, Michy Batshuayi n'entrerait pas dans les plans de Chelsea et devrait quitter Londres cet été.

Privé de mercato l'été dernier, Chelsea compte bien se ratrapper cet été. En effet, le club londonien multiplie les pistes ambitieuses sur le marché des transferts, après avoir déjà bouclé le transfert de Hakim Ziyech en provenance de l'Ajax Amsterdam contre 40 millions d'euros. Néanmoins, pour financer ses dépenses et rester dans les clous du fair-play financier, les Blues ont besoin de vendre.

Par conséquent, selon les informations du quotidien britannique The Sun, le club de Roman Abramovitch compterait se séparer de Michy Batshuayi, qui arrivera en fin de contrat en juin 2021, et lui aurait déjà fait savoir. En manque de temps de jeu, le Diable Rouge n'a disputé que 746 minutes toutes compétitions confondues cette saison sous les ordres de Frank Lampard. Les cinqs autres joueurs concernés seraient : Tiémoué Bakayoko, Emerson Palmieri, Davide Zappacosta, Danny Drinkwater et Victor Moses.