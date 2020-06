Didier Lamkel Zé récidive : il refuse de venir s'entraîner et tente de forcer un transfert !

On pensait que Didier Lamkel Zé était calmé mais ces derniers jours nous auront donné tort : après s'être fait remarquer par une ... coloration de cheveux l'empêchant de reprendre l'entraînement, le Camerounais réclame désormais un transfert.

Presque un an précisément après avoir déjà refusé de revenir de vacances pour forcer l'Antwerp à lui offrir une revalorisation salariale, Didier Lamkel Zé (23 ans) récidive : l'attaquant camerounais, qui avait manqué la reprise pour, disait-on, une coloration de cheveux, refuserait en réalité de s'entraîner et voudrait obtenir un transfert. "On me l'a promis, je vais rester calme mais si le club ne me valorise pas, je préfère partir", aurait déclaré le joueur dans des propos rapportés par le Nieuwsblad.

Un comportement incompréhensible (de plus) de la part de Lamkel Zé qui, de cette façon, est loin de se mettre en valeur pour tout candidat acheteur. Les circonstances particulières liées au coronavirus auraient forcé l'Antwerp à réclamer moins d'argent pour son joueur, mais quels clubs seraient prêts à prendre le risque de mettre un montant élevé sur la table pour un personnage aussi incontrôlable, et ce alors que Lamkel Zé avait terminé la saison dans le calme ? Quant à un retour dans le groupe, Ivan Leko risque fort de ne pas se montrer aussi patient que Bölöni, qui aurait mérité une médaille ...