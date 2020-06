Joachim Löw évoque la France : "C'est le plus haut niveau mondial"

Ce mardi 16 juin, la France aurait dû affronter l'Allemagne à Munich dans le cadre de l'Euro

Dans un entretien croisé réalisé par la Fédération Française de Football (FFF) et la Fédération Allemande (DFB), Didier Deschamps et Joachim Löw évoquent le report de l'Euro et l'état de forme de leur équipe. Les deux sélectionneurs parlent aussi l'un de l'autre.

Joachim Löw. "Nous avons commencé à analyser l'Équipe de France dès le tirage au sort, le 30 novembre 2019. Mais avec la France, rien ne sert d'aller dans les détails. La France reste la France", explique Joachim Löw. "C'est le plus haut niveau mondial. Elle dispose toujours d'une très bonne équipe et fait toujours partie des meilleures nations d'Europe et du monde. À eux seuls, les noms des joueurs en disent déjà long. De Fontaine, Platini, Giresse, Tigana, Vieira, Henry, Lizarazu, à Pogba, Kanté, Griezmann, Coman ou Mbappé. Et Deschamps, bien évidemment (rire). Didier était un joueur exceptionnel. Un meneur, qui voulait toujours gagner. Il dégageait une incomparable mentalité de gagneur. C'est visible dans son équipe."

Didier Deschamps n'a pas caché son admiration envers son homologue allemand, en poste depuis le 12 juillet 2006, soit 181 matchs et un Mondial remporté en 2014. "Il a été critiqué après la Coupe du monde 2018, comme cela arrive souvent à un entraîneur, après un échec", rappelle le sélectionneur de l'équipe de France. "Vous croyez que Joachim, qui était le meilleur en 2014, ait pu devenir le plus mauvais quatre ans plus tard ? Personnellement, je ne le pense pas. Son parcours plaide largement en sa faveur. Avec Joachim, la compétence est là, ça ne fait aucun doute. Je suis admiratif de son parcours, qui l’a conduit, en 2014, au titre mondial. Sur le plan humain, c’est quelqu’un d’accessible, de sympathique, qui a toujours fait preuve d’humilité."