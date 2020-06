Après Penneteau, au tour de Dorian Dessoleil de prolonger à Charleroi !

Les bonnes nouvelles s'enchaînent au Mambourg : Dorian Dessoleil, le capitaine des Zèbres, a prolongé son contrat jusqu'en 2025.

Après Nicolas Penneteau, qui a prolongé il y a quelques jours pour ce qui sera probablement sa dernière saison au Mambourg, la direction carolo réservait encore une bonne nouvelle à ses supporters : Dorian Dessoleil (27 ans) prolonge au Sporting Charleroi jusqu'en 2025, a annoncé le club via une courte vidéo dans laquelle on voit le capitaine des Zèbres écrire les paroles d'un chant de supporters, "Je suis de Charleroi".

Dessoleil, enfant de Charleroi, a été formé au RCSC avant de lancer sa carrière à Saint-Trond et à l'Excelsior Virton ; il reviendra au Mambourg en 2015 et est depuis devenu un pilier de la défense zébrée, en plus d'être un favori des supporters.