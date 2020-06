Lamkel Zé discute avec un supporter: "Si on ne me donne pas ce que je veux, je partirai. Je ne pense pas à la Coupe"

Le torchon brûle de plus en plus entre l'Antwerp et Didier Lamkel Zé et ce ne sont pas les dernières déclarations de l'ailier qui vont calmer les choses.

On n'aura jamais autant parlé de Didier Lamkel Zé. Il y a eu ses vacances prolongées pour cause d'implants capillaires, puis son flirt avec Anderlecht sur Instagram, voici maintenant les déclarations tapageuses. Lors d'une discussion avec un supporter sur Instagram, le joueur a déclaré que "Si l'Antwerp ne lui donnait pas ce qu'il voulait, on ne reverrait plus LZ ici". Il va ensuite enchaîner en affirmant: "On va discuter. Mais je n'ai pas de problèmes avec le coach. Pour le moment je ne pense pas à la finale de la Coupe". Du côté de l'Antwerp, on doit certainement apprécier cette sortie.