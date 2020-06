Roland Juhasz tire sa révérence: les adieux d'un fidèle serviteur d'Anderlecht

MOL reçoit le champion Ferencvaros à 18h55, ce sera la dernière fois où Roland Juhasz foulera une pelouse en tant que footballeur professionnel. Une carrière bien remplie pour le Hongrois, cinq fois champion de Belgique

95 sélections avec la Hongrie, 287 rencontres sous le maillot d'Anderlecht, des titres de champion de Belgique et de Hongrie: la carrière de Roland Juhasz a été bien remplie. A quelques jours de fêter ses 37 ans, l'ancien Anderlechtois va jouer ce mardi soir sa dernière rencontre chez les pros.

Cette fois c'est la dernière

Il aura donc été un joueur professionnel pendant 7339 jours. Son premier match? Avec le MTK le 20 mai 2000, et il avait à peine 17 ans. Son dernier rodéo le verra affronter le champion Ferencvaros. "C'est une page qui se tourne", a déclaré Johasz dans la presse hongroise. "Contre Debrecen je me disais que j'avais encore une rencontre, mais cette fois c'est la dernière. Les émotions m'envahissent. Je suis reconnaissant envers mon club de m'organiser des beaux adieux."

Fidélité, c'est un maître mot pour le défenseur qui n'aura connu que trois clubs dans sa carrière. Le MTK Budapect, Videoton (devenu MOL) et donc Anderlecht de 2005 à 2013. C'est chez les Mauves qu'il a connu ses plus belles heures de gloire avec 5 titres de champion de Belgique (2006-2007-2010-2012-2013) ,une coupe de Belgique et beaucoup de rencontres européennes.

Pourtant, sa sortie n'a pas été des plus glorieuse. Titulaire indiscutable sous Ariel Jacbs, il avait été mis au placard par John Van Den Brom, avant de quitter le club d'un commun accord, sans pouvoir faire ses adieux. Il avait déclaré à l'époque: "Je ne pourrai jamais porter un autre maillot en Belgique. Les supporters, qui m'ont toujours soutenu, ne l'accepteraient pas. J'espère pouvoir leur dire au revoir". Il reviendra en effet quelques mois plus tard pour faire ses adieux au Parc Astrid.

Avec son équipe nationale, le Magyar a connu son heure de gloire avec son pays en 2016, lors de l'Euro en France. Des rencontres spectaculaire et un beau parcours qui s'arrêtera à Toulouse, en huitième de finale. C'est dans la ville rose que son parcours s'arrête, battu par des Diables Rouges en pleine forme.

Pour sa dernière sortie, Juhasz n'a qu'une envie: "Je veux gagner ce match, avant de passer à autre chose. Je souhaite rendre au club ce qu'il m'a donné et pourquoi pas travailler avec les jeunes."

Dans un peu plus de 90 minutes, Juhasz raccrochera les crampons. A MOL et à Anderlecht, il n'aura laissé que de bon souvenirs.