Un but, une victoire: scenario parfait pour les adieux de Roland Juhasz

L'ancien défenseur des Mauves a mis fin à sa carrière avec la manière.

Cette fois, c'en est définitivement terminé de la longiligne carrière de Roland Juhasz sur les pelouses européennes. C'est ce mardi que l'ancien international hongrois (95 caps, six buts) disputait le tout dernier de ses 565 matchs au niveau professionnel.

Et il a refermé la page avec la manière: Roland Juhasz a marqué l'unique but du match et offert la victoire la victoire à MOL contre le champion de Hongrie 2019-2020 Ferencvaros (1-0). Un clap de fin idéal pour Roland Juhasz qui prend sa retraite avec une place de vice-champion et trois derniers buts à son compteur.