L'Autorité de la concurrence souhaite faire jouer la 30e et dernière journée de Pro League pour régler la question du maintien mais aussi des tickets européens.

La Pro League offre son festival de rebondissement et de décisions rocambolesques. Alors que Mehdi Bayat et certains autres dirigeants de la Pro League avaient émis la possibilité de jouer la 30e journée de championnat, l'Autorité de la concurrence a donné son avis.

Et il est clair, la dernière journée de championnat doit être jouée, comme l'explique Sporza. Cela éviterait les conflits par rapport aux questions du maintien et des tickets européens. Cependant, l'Autorité de la concurrence prend en compte le fait que les noyaux des équipes vont être différents et que la situation pourrait se compliquer pour certains clubs (c'est le cas pour Ostende qui a seulement 12 joueurs sous contrat).

Face à cette situation compliquée, l'Autorité de la concurrence propose une Pro League à 18 clubs pour éviter d'éventuelles injustices, mais il faudra encore en discuter avec les dirigeants de la Pro League. Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas au bout de nos surprises.