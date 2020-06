Defour regrette la gestion de ses blessures "J'ai été poussé par Bölöni et j'aurais dû dire non"

Steven Defour quitte donc l'Antwerp par la petite porte, après seulement neuf rencontres sous le maillot du Great Old. Le milieu de terrain a connu beaucoup de blessures et sait qu'il aurait dû se soigner d'une autre façon.

Steven Defour a rechuté trois fois lors de sa période anversoise et il sait que c'est en partie de sa faute: "J'aurais dû freiner mes efforts, surtout au début", affirme l'ancien Rouche dans Het Laatste Nieuws. "Mais j'étais motivé et je voulais faire mes preuves. J'ai aussi été poussé par Bölöni et je me suis laissé faire".

"Bien sûr que j'aurais pu apporter un peu plus. Parfois tu te sens bien, même si tu n'es pas prêt. J'aurais peut-être aussi dû travailler de mon côté. Sans cette blessure tout aurait peut-être été différent. C'est dommage, et je ne suis bien évidemment pas satisfait".

Defour aurait peut-être reçu une prolongation de contrat si la crise du Coronavirus n'était pas venu frapper le pays. "Je n'ai pas pu faire mes preuves à cause de cela. Nous aurions dû avoir les playoffs, la finale de la Coupe de Belgique. Avec de bons playoffs la situation aurait pu changer. Désormais c'est à moi de me remettre en condition sans avoir de pression pour jouer des matches".