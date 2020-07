Anderlecht révèle son programme de préparation complet : trois clubs français au programme !

Le RSC Anderlecht lancera sa préparation ce samedi face au Sporting Charleroi, avant un match face à un autre club de D1A et trois belles rencontres face à des clubs de Ligue 1.

Le programme du RSC Anderlecht, relayé par le Nieuwsblad, est désormais complet et commencera ce samedi par un beau match de préparation à Neerpede face au Sporting Charleroi. Une semaine plus tard, c'est Saint-Trond qui se rendra à Bruxelles pour défier les Mauves. Ces deux matchs se dérouleront à huis-clos intégral, d'un commun accord (et alors que le KV Ostende accueillera ce samedi 300 supporters pour son premier match amical).

Covid-19 et restrictions de déplacements obligent, le programme du RSCA a dû être adapté : pas de stage en Espagne, et un seul déplacement le 18 juillet à Saint-Etienne pour le premier match d'une série de trois franco-belges. Le week-end du 25 juillet, Anderlecht accueillera en effet l'Olympique Lyonnais (qui préparera alors son 8e de finale retour de Ligue des Champions), avant un match face au LOSC le 1er août. Ces deux rencontres se disputeront à Tubize ou à Neerpede.

4 juillet : RSC Anderlecht - Sporting Charleroi (Neerpede)

11 juillet : RSC Anderlecht - STVV (Neerpede)

18 juillet : Saint-Etienne - RSC Anderlecht (extérieur)

24-25 juillet : RSC Anderlecht - Olympique Lyonnais (Neerpede ou Tubize)

1er août : RSC Anderlecht - Lille OSC (Neerpede ou Tubize)