Le Sporting de Charleroi se penche sur le dossier Frank Tsadjout

Prêté par l'AC Milan pour une saison, Frank Tsadjout pourrait prolonger son aventure belge.

Arrivé en début de saison dernière, mais barré par les plus expérimentés Kaveh Rezaei et Shamar Nicholson, Frank Tsadjout a dû se contenter du strict minimum sous les ordres de Karim Belhocine: dix montées au jeu, 54 minutes et un but avec les Zèbres la saison dernière.

Mais le jeune attaquant italien pourrait malgré tout continuer à faire ses preuves avec le Sporting la saison prochaine. Frank Tsadjout a d'ailleurs rencontré Mehdi Bayat, selon la Dernière Heure et le club carolo souhaiterait prolonger d'une saison le prêt du jeune joueur de 20 ans, qui a fait ses classes dans l'école des jeunes de l'AC Milan.