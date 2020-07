Le Standard et Philippe Montanier débutent leur préparation estivale par une victoire

Ce mercredi 18h, le matricule 16 disputait son premier match amical de la saison contre Waremme à l'Académie Robert-Louis Dreyfus.

Philippe Montanier et le Standard débutaient leur préparation estivale avec la réception de Waremme ce mercredi soir.

Voici le onze titulaire : Henkinet, Fai, Vanheusden, Bokadi, Pavlovic, Shamir, Bastien, Carcela, Dragus, Balikwisha et Avenatti

Obbi Oulare et Maxime Lestienne, malades, sont absents ainsi que Noé Dussenne qui reprend tout doucement.

Le round d'observation entre les deux équipes n'aura duré que dix minutes juste avant que William Balikwhisha n'ouvre le score pour le Standard (13e), 1-0. Quelques instants plus tard, Carcela tentera sa chance à distance mais sa frappe ira frapper la transversale du portier adverse (15e). Mais les Rouches feront rapidement le break. Très bien servi par Avenatti, Dragus doublera la mise (19e), 2-0.

Alors qu'un véritable déluge s'abattait sur le terrain d'entraînement de l'Académie, le gardien de Waremme arrêtera un tir de Pavlovic (30e) avant de dévier une frappe de Fai sur la barre (31e). Dragus, très remuant, aura l'occasion d'inscrire un doublé (36e), mais sa frappe ne sera pas assez puissante pour tromper Tom Solheid. Néanmoins, les Rouches aggraveront la mise juste avant la pause via Balikwhisha qui marquera ainsi son deuxième but de la soirée (44e), 3-0.

👥 La compo pour la 2ème mi-temps: Bodart, Vojvoda, Nekadio, Laifis, Gavory, J. Carcela, Raskin, Amallah, Ntelo, Tapsoba & M-A. Balikwisha #STAWAR #COYR 🔴⚪ pic.twitter.com/FLO6sDxniB Standard de Liège (@Standard_RSCL) July 1, 2020

Avec un onze différent en seconde période, les Rouches géreront tranquillement leur avance, voire même un peu trop. Les troupes de Philippe Montanier hériteront d'un penalty suite à une faute de main adverse dans la surface, mais Selim Amallah verra Florian Lemire détourner son tir (61e). Joachim Carcela a failli faire trembler les filets mais le ballon passera juste à côté du but de Waremme (70e) avant de voir Michy Ntelo toucher le poteau (72e). En fin de rencontre, Lemire arrêtera fautivement Tapsoba dans la surface et provoquera ainsi un penalty que transformera Gavory (79e), 4-0. Joachim Carcela, magnifiquement servi par Amallah, inscrira le cinquème but des Rouches (85e), 5-0. Le score ne bougera plus.

Le Standard de Liège débute donc sa préparation estivale par une victoire et disputera sa seconde joute amicale samedi prochain (16h) contre Courtrai.