Marc Degryse prône la patience du côté de l'Antwerp : "L'approche de Leko comportera un peu plus de risques"

Le matricule 1 a pris une nouvelle direction cet été. Beaucoup de joueurs plus âgés sont partis et de jeunes talents sont arrivés.

Marc Degryse est revenu sur le cas de l'Antwerp qui débute un nouveau cycle. "Ils ne risquent pas de faire peur au Club de Bruges, ni à La Gantoise. Ces deux-là ont gardé une avance et n'ont pas perdu d'acteurs importants", explique l'ancien Diable Rouge à Het Laatste Nieuws. "Leko doit former un Antwerp 2.0 avec un nouveau style face à des concurrents plus stables que jamais. Il doit chercher à mettre en place une nouvelle identité footballistique, et cela va prendre du temps".

L'analyste plaide pour donner du temps à Leko. "S'adapter à un nouvel environement et de nouveaux joueurs prend du temps. À court terme, il est très difficile d'y arriver tout de suite, mis à part de gros transferts. Donnez à Leko le temps d'attendre le Nouvel An et voyez ensuite à quelle distance se trouve le Great Old. La première moitié de la compétition sera la recherche d'un équilibre entre un jeu offensif et le nouveau système. L'approche de Leko comportera un peu plus de risques. Il voudra dominer, contrairement à Bölöni", a conclu Degryse.