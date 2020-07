Le calendrier de la prochaine saison de Pro League

Plus que deux jours de patience pour les amateurs de football belge. Dès mercredi 13h15, les supporters des 16 clubs de D1A et des huit clubs de D1B sauront à quoi ressembleront le début de saison de leur club favori.

La Pro League a en effet annoncé que les calendriers des deux divisions seraient dévoilés au lendemain de sa dernière Assemblée Générale de l'exercice 2019-2020, prévue ce mardi et que la présentation de ces calendriers serait diffusée en ligne.

📆 |



Volg woensdag om 13u15 de kalendervoorstelling van de #JPL en 1B via onze website en FB-livestream.



--



Suivez ce mercredi à 13u15 la présentation du calendrier de la #JPL et de la 1B sur notre site et via FB-livestream.#DichterBijVoetbal #PlusProcheDuFootball #JPL #1B pic.twitter.com/lOs1o6dDkZ