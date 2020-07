OFFICIEL: le mercato belge se déroulera bien en deux temps

La Pro League a officialisé ce qui était prévu pour le mercato estival en Belgique.

À cause du coronavirus, le mercato estival sera différent en Belgique avec une première phase entre le 7 juillet et le 31 août et une seconde entre le 8 septembre et le 5 octobre. La Pro League l’a confirmé vendredi.

Les clubs pourront donc se renforcer en deux temps et le mois de septembre servira certainement à corriger les petites erreurs de casting de l'été... ou bien à combler les départs.