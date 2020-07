La Copa Libertadores reprendra en septembre prochain

L'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud, la Copa Libertadores, a annoncé son retour pour le mois de septembre.

Interrompue en mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus, la Copa Libertadores reprendra ses droits à partir du 15 septembre prochain, a annoncé la Conmebol. Sa "petite soeur", la Copa Americana, reprendra plus tard, à partir du 27 octobre. "Le souhait d'un retour du football se concrétisera avec l'application stricte et responsable des dispositions sanitaires de la part de tous les acteurs du football, en prenant toujours soin de la santé de tous", a précisé le président de la Conmebol, Alejandro Dominguez.

Les rencontres de poules se poursuivront comme prévu, avant les 8es de finale les 25 novembre et 2 décembre, les quarts les 9 et 16 décembre et les demi-finales les 6 et 13 janvier 2021. Les dates des finales n'ont pas encore été déterminées mais devraient se dérouler en janvier. La finale de la Copa Libertadores doit se disputer au Stade Maracana de Rio, celle de la Copa Americana au Stade Kempes de Cordoba.