Les Brugeois sont satisfaits: "Nous travaillons beaucoup et ensemble"

Le Club Bruges a dominé le FC Malines de la tête et des épaules. De Ketelaer, Schrijvers et Okereke se sont exprimés après la rencontre.

6-0, c'est lourd pour le FC Malines, même sur une rencontre de 4 X 30 minutes. Du côté de Bruges, on continue sa marche en avant avec comme objectif la finale de la Coupe de Belgique du 1er août prochain.

"C'est une bonne chose de retrouver les terrains, mais aussi de marquer", affirme Okereke au micro de la television du Club. "Je suis dans une bonne forme et c'est toujours bon pour la confiance de l'équipe de remporter des rencontres amicales".

L'attaquant des Gazelles est aussi revenu sur un petit changement de...numéro: "J'ai pris le 21 car c'est vraiment mon numéro porte-bonheur. Il n'était pas libre la saison dernière mais quand vu que je pouvais le récupérer je n'ai pas hésité".

Charles De Keteleaer a disputé les 60 premières minutes avec une passe décisive à la clé: "C'est une très belle rencontre de notre équipe. Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions et cela fait plaisir car nous travaillons dur pour cela".

Siebe Schrijvers a lui disputé la deuxième partie du match et est surtout heureux d'avoir retrouvé une condition parfaite: "Je me suis bien entraîné pendant le Coronavirus et je me sens bien. Nous travaillons ensemble et nous commencons à le voir sur le terrain. Malines était un bon test, mais La Gantoise sera aussi un autre bon test. Nous avons une semaine pour nous préparer encore plus pour cette rencontre."