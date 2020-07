Vormer clame son amour pour Bruges: "Rester ici jusqu'à la fin de ma carrière et même après"

Ruud Vormer n'est pas loin de devenir une icône à Bruges. Le milieu de terrain de 32 ans se sent très bien dans la Venise du Nord et ne pense pas une seconde à quitter le Club.

Ruud Vormer est arrivé en 2014 à Bruges et il a connu beaucoup de succès. Entre les titres de champion et le Soulier d'Or, il a de quoi être comblé. Le Néerlandais ne veut pas pour autant aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. "Je veux rester à Bruges le plus longtemps possible", a-t-il déclaré à Sporza. "Je me sens bien ici. Ma femme a aussi un bon travail et je pense que je vais rester ici quand ma carrière sera terminée".

Depuis son arrivée au Club, Ruud Vormer est devenu capitaine de l'équipe, a remporté le Soulier d'Or en février 2018 et a remporté trois titres de champion (2016 / 2018 / 2020). Il a disputé 269 rencontres sous le maillot des Gazelles, marquant 50 buts et donnant 72 passes décisives.