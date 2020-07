Du public dans les stades ? Le Conseil National de Sécurité temporise

Le football belge espérait de bonnes nouvelles en provenance du Conseil National de Sécurité : ce ne sera pas pour tout de suite.

Les rencontres du mois d'août se dérouleront-elles à huis-clos intégral ou en présence d'un nombre réduit (200 ? 400 ? 800 ?) de supporters ? C'était la question que se posait le football belge au moment de l'annonce du Conseil National de Sécurité ce mercredi. Un CNS qui aura décidé de temporiser toute mesure de relâchement en raison du léger rebond de l'épidémie de coronavirus en Belgique (le taux de propagation est repassé au-dessus de 1).

Le futur plan de déconfinement, la phase 5, doit normalement être lancé à partir du 1er août et permettre à un public restreint, de 400 à 800 supporters, de se rendre au stade dans des conditions sanitaires strictes. Mais "l'épidémie prend de l'ampleur, ce n'est pas bon", a prévenu la Première Ministre Sophie Wilmès en conférence de presse. "Une réunion est prévue la semaine prochaine pour définir si nous allons oui non continuer le déconfinement. Si les chiffres ne s'améliorent pas, la phase 5 sera suspendue et des mesures plus strictes pourraient être appliquées". Bref : la tendance est au pessimisme ...