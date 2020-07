Les dates du mercato estival en Angleterre sont connues

La Premier League a officialisé les dates de son mercato estival, basées sur les recommandations de l'UEFA : le marché des transferts anglais sera ouvert du 27 juillet au 5 octobre, soit 10 semaines à la suite desquelles les clubs de l'élite anglaise pourront ensuite effectuer des transactions avec les équipes des divisions inférieures (pas entre elles) jusqu'au 16 octobre.

Premier League Shareholders have agreed on the dates for the Summer 2020 Transfer Window



The window will open for 10 weeks, starting 27 July and ending 5 October



