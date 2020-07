(Exclusif) Que devient l'ancien Standardman Anil Koç ? "Casser la baraque et porter un jour le maillot de la Turquie"

L'ailier avait effectué ses grands débuts en Jupiler Pro League en 2013 avec le Standard de Liège contre Courtrai alors qu'il n'avait pas encore 18 ans. Sept ans plus tard, l'ancien international espoirs turc et belge respire la forme du côté de Kasimpasa.

Après le Standard de Liège, Anil Koç avait rejoint le FC Eindhoven avant de rallier Antalyaspor puis Altinordu où ses très bonnes prestations lui permettront de rejoindre Kasimpasa cet hiver.

"J'ai vraiment explosé là-bas en une saison et demie (15 buts et 3 assists) et cela m'a permis de décrocher un beau transfert et de retrouver la Süper Lig", nous confie Anil Koç sous contrat jusqu'en 2023 avec le club stambouliote. "J'ai été très bien accueilli et je me suis bien adapté. La concurrence est rude et cela te fait progresser. Ricardo Quaresma ? Une star mondiale qui a quasiment tout gagné durant sa carrière et qui est toujours là à 100% chaque jour. Jouer à ses côtés te fait évoluer. Moi j'essaie de faire mon trou dans l'équipe et de m'imposer tout en montant en puissance", souligne l'attaquant qui a marqué un but lors de la dernière rencontre face à Rizespor (2-0).

Mal en point fin de l'année civile 2019, Kasimpasa enchaîne depuis et surtout de puis la reprise. "Le maintien est acquis, l'objectif est donc réussi. Nous venons de réaliser un 13 sur 18, seul le leader Istanbul Basaksehir fait aussi bien. Il nous reste deux matchs à jouer, à nous de les gagner. Battre le futur champion Basaksehir lors du derby serait la cerise sur le gâteau", précise celui qui attend la prochaine saison avec impatience. "J'ai envie de m'imposer, de casser la baraque et de continuer à progresser. Mon rêve ultime serait de porter un jour le maillot de l'équipe nationale de Turquie. Je dois donc continuer de travailler et ne pas brûler les étapes", a conclu Anil Koç.